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  3. 19 Ekim 2018 13:37

Volkan Demirel özür metnini hazırladı !

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin içeriğini hazırladığı ortaya çıktı.

Volkan Demirel özür metnini hazırladı !

Birkaç gün önce yazılı bir açıklama yaparak, "Özür dilemem gerekirse dilerim" diyen Volkan'ın, bu kritik zamanda yanlış anlaşılacak herhangi bir eylem ve söylemden uzak durmaya çalıştığı ifade edildi.

(Fanatik)

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Volkan Demirel özür metnini hazırladı !

Öyle ki, çok yakın dostlarının "Dışarı çıkalım, yemek yiyelim" gibi davetlerine bile kibarca olumsuz yanıt veren deneyimli oyuncunun, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor.

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Volkan Demirel özür metnini hazırladı !

Sadece ailesine zaman ayıran ve telefonundan bile uzak durmaya çalışan Volkan, iki kızıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok zaman geçirdiği öğrenildi.

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Volkan Demirel özür metnini hazırladı !

Antrenmanlar ve maçlar nedeniyle eşi ve kızlarından oldukça uzak kalan Volkan'ın, kadro dışı kaldığı bu dönemde kaybettiği zamanların acısını çıkardığı konuşuluyor. Peki evine kapanıp, başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmede söyleyeceklerini düşünen Volkan ne planladı, neler yapmak istiyor?

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