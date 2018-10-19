Volkan Demirel özür metnini hazırladı !
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin içeriğini hazırladığı ortaya çıktı.
Birkaç gün önce yazılı bir açıklama yaparak, "Özür dilemem gerekirse dilerim" diyen Volkan'ın, bu kritik zamanda yanlış anlaşılacak herhangi bir eylem ve söylemden uzak durmaya çalıştığı ifade edildi.
(Fanatik)
Öyle ki, çok yakın dostlarının "Dışarı çıkalım, yemek yiyelim" gibi davetlerine bile kibarca olumsuz yanıt veren deneyimli oyuncunun, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor.
Sadece ailesine zaman ayıran ve telefonundan bile uzak durmaya çalışan Volkan, iki kızıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok zaman geçirdiği öğrenildi.