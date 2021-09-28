Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan ve sezon başında Sarı Lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel ilk teknik direktörlük teklifini aldı.
VOLKAN DEMİREL'E SÜRPRİZ TEKLİF
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan ve sezon başında Sarı Lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi geldi. İşte detaylar...
BULUT VE BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞTI
Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif yapıldı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu ile çalışan ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e teknik direktörlük için ilk resmi teklif geldi.
BALIKESİRSPOR'DAN TEKLİF
Fenerbahçe 'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini aldı. Volkan Demirel'e ilk teklifi TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor yaptı.