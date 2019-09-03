Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel'den duygusal mesaj
17 yıllık futbol hayatı boyunca Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aktif futbol kariyerine son verip teknik kadroda yer alma kararı aldı. Bu karar sonrası efsane futbolcunun eşi Z
Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel'in jübilesinin ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.
Kulübün yaptığı açıklamanın ardından Volkan Demirel ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle… Camiamıza hayırlı olsun...''
ZEYNEP DEMİREL'DEN DUYGUSAL VEDA Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de konuyla ilgili Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj yayınladı ve şu ifadelere yer verdi:
Yıl 2009... Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş. O zamanlar ben Belçika'da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra'da yaşıyacağız beraber ev tutacağız okula orada devam edicem falan. Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor, benim planlarım arasında Türkiye' de yaşamak yok. Futbolun F sinden de anlamıyorum...