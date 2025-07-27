WBC Asya Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, ünvan maçında rakibini devirdi

Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21’i nakavt olmak üzere 23 galibiyeti bulunan namağlup olan ve dünya sıralamasında 1595 ağır sıklet boksör arasında 50’nci sırada yer alan Çamkıran, mücadele öncesinde 26 kilo vererek ringe çıktı. Organizasyonun promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken, sunuculuğu Mustafa Özben yaptı.