WBC Asya Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, ünvan maçında rakibini devirdi
Tunceli’de düzenlenen RMO Boxing organizasyonunda WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, Makedon rakibi Todorche Cvetkov’u unvan koruma maçında nakavt ederek kemerini korudu.
Kaynak: DHA
Tunceli Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen organizasyonda 6 profesyonel karşılaşma boks severlerle buluştu.
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Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği gecede, gecenin en dikkat çeken mücadelesi Umut Çamkıran ile Todorche Cvetkov arasında oynandı.
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Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21’i nakavt olmak üzere 23 galibiyeti bulunan namağlup olan ve dünya sıralamasında 1595 ağır sıklet boksör arasında 50’nci sırada yer alan Çamkıran, mücadele öncesinde 26 kilo vererek ringe çıktı. Organizasyonun promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken, sunuculuğu Mustafa Özben yaptı.
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Cvetkov, 13 galibiyet, 1 yenilgi ve 10 nakavtlık performansa sahip olmasına rağmen Çamkıran karşısında etkili olamadı.
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