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Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan ve bonservisi 2026 yılına kadar Galatasaray'da olan Wilfried Zaha, Charlotte'e transfer oluyor.

Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu - Resim: 1

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oluyor.

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Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu - Resim: 2

L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak.

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Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu - Resim: 3

Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı.

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Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu - Resim: 4

Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

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