Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan ve bonservisi 2026 yılına kadar Galatasaray'da olan Wilfried Zaha, Charlotte'e transfer oluyor.
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oluyor.
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L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak.
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Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı.
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Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.
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