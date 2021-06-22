Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı!

36 yıl boyunca hastalıklarla boğuştuğunu ve gitmediği doktor kalmadığını dile getiren Bıdı, “Okuduğum bir kitap hayatımı değiştirdi. Ben 30 yaşındayken bu kadar fit değildim. Bu kadar sağlıklı, bu kadar enerjik değildim. Spora başlamadan önce biyolojik yaş 55-60 çıkıyordu. Şimdi 33’e kadar düştük. İnşallah 28’e kadar düşerim. İnanıyorum çünkü içimdeki enerji bu kadar. 2022 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası’na milli sporcu olarak gideceğim. Tabi öncesinde, 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'na katılacağım. Burada standart mesafede, 10 kilometre koşup, 40 kilometre pedal çevireceğim ardından 5 kilometre koşacağım. Spor dünyanın en iyi ilacıdır. Ben bunu fark ediyorum" diye konuştu.