Yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçilmişti: Olimpiyatlara geri dönüyor

'NEDEN BÖYLE BİR UNVAN ALDIM BİLMİYORUM'

Avustralya menşeli Busted Coverage dergisinin kendisine bu seçimine ilişkin konuşan Ѕchmidt, sporun her şeyden önce geldiğini söyleyerek, "Böyle bir unvanı neden aldığımı bilmiyorum. Benim için spor her şeyden önce gelir. Koşularıma konsantre olmak istiyorum” dedi.