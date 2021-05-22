Yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçilmişti: Olimpiyatlara geri dönüyor
Borussia Dortmund'da bir dönem fitness hocalığı da yapan Alman milli atlet Alica Ѕchmidt bacağındaki sakatlığı atlattı.
Alman sporcu Alica Ѕchmidt, geçtiğimiz yıllarda Busted Coverage dergisi tarafından dünyanın yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçilmişti.
'NEDEN BÖYLE BİR UNVAN ALDIM BİLMİYORUM'
Avustralya menşeli Busted Coverage dergisinin kendisine bu seçimine ilişkin konuşan Ѕchmidt, sporun her şeyden önce geldiğini söyleyerek, "Böyle bir unvanı neden aldığımı bilmiyorum. Benim için spor her şeyden önce gelir. Koşularıma konsantre olmak istiyorum” dedi.
SAKATLIK GEÇİRDİ
"Instagram'da birbirinden güzel binlerce kız var ancak dikkat çekecek kadar çok hayranları yok. Atletizm benim için yalnızca rekabetçi bir spor, ünlü olma aracı değil” diyen 400 metre koşucusu Ѕchmidt, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacaktı fakat bir sakatlık geçirdi.
GÜZEL HABERİ VERDİ
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Tokya Olimpiyatları'nda yarışma ihtimali zora giren Schimidt, güzeli haberi önceki gün Instagram'dan hayranlarıyla paylaştı.