Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik adamlık koltuğu henüz dolmadı. Kötü bir grafik çizen Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalar hız kazanmıştı ancak dünyayı saran corona virüsü salgını, sarı-lacivertlilerin hesaplarını da bozdu.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, uzun süre Nenad Bjelica ve Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile görüştü. Bu isimler dışında başka adaylar da gündeme geldi.
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşülen isimlere dair de ipuçları verdi.
3-4 hoca ile temas halinde olduklarını dile getirem Koç, hatta bir isim ile anlaşma noktasına geldiklerini ancak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020'nin planlarını bozduğunu söyledi.