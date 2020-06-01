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  3. 01 Haziran 2020 09:20

Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik adamlık koltuğu henüz dolmadı. Kötü bir grafik çizen Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalar hız kazanmıştı ancak dünyayı saran corona virüsü salgını, sarı-lacivertlilerin hesaplarını da bozdu.

Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, uzun süre Nenad Bjelica ve Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile görüştü. Bu isimler dışında başka adaylar da gündeme geldi.

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Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşülen isimlere dair de ipuçları verdi.

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Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim

3-4 hoca ile temas halinde olduklarını dile getirem Koç, hatta bir isim ile anlaşma noktasına geldiklerini ancak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020'nin planlarını bozduğunu söyledi.

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Yeni hocayı Emre Belözoğlu getiriyor! Flaş isim

Başkan'ın bahsettiği bu ismin ise Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edilmişti.

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