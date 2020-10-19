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  3. 19 Ekim 2020 14:25

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.

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'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

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'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Avrupa futbolunu yakından takip eden Terim'in yeni favorisi ise Danimarka Milli Takımı…

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