'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.