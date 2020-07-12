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  3. 12 Temmuz 2020 23:55

Yenilgi sonrası taraftar çıldırdı: ''Fatih Terim istifa, Okan Buruk göreve''

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı.

Yenilgi sonrası taraftar çıldırdı: ''Fatih Terim istifa, Okan Buruk göreve''

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. İkinci yarıda MKE Ankaragücü 62. dakikada Oscar Scarione'nin penaltısıyla öne geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Yenilgi sonrası taraftar çıldırdı: ''Fatih Terim istifa, Okan Buruk göreve''

Süper Lig'de Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü'ne de kaybeden sarı-kırmızılılar, üst üste 3 maçı da puansız tamamladı.

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Yenilgi sonrası taraftar çıldırdı: ''Fatih Terim istifa, Okan Buruk göreve''

Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı.

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Yenilgi sonrası taraftar çıldırdı: ''Fatih Terim istifa, Okan Buruk göreve''

Bu skor sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takıma tepkilerini gösterirken, bazı taraftarlar 'Terim istifa' paylaşımlarında bulundu. İşte o paylaşımlar...

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