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  3. 05 Ekim 2020 10:00

Yer yerinden oynayacak! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Kadrosunu sil baştan kuran Fenerbahçe, asıl bombasını transferin son gününe sakladı.

Yer yerinden oynayacak! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Yeni sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyururken, Roma forması giyen Perotti'yi de sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirmişti.

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Yer yerinden oynayacak! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Hücum hattına Samatta, Valencia,Thiam, Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı.

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Yer yerinden oynayacak! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

FIRSAT TRANSFERİ Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas için de resmi teklifte bulunan Kanarya'nın, transferin son günündeki yeni hedefi belli oldu.

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Yer yerinden oynayacak! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

XHERDAN SHAQIRI BOMBASI! Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin Liverpool'da şans bulamayan İsviçreli yıldız için girişimde bulunduğu ve oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Xherdan Shaqiri'yi fırsat transferi olarak gördüğü öğrenildi.

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