Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu belli oldu. En pahalı 10 Türk futbolcu listesinde ise Süper Lig'te forma giyen sadece 3 futbolcu yer alabildi. İşte En Pahalı 10 Türk Futbolcu...
10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) 14.5 milyon Euro
1 / 10
9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) 16 milyon Euro
2 / 10
8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton) 21 milyon Euro
3 / 10
7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 24.4 milyon Euro
4 / 10