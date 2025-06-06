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  4. Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu

Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu belli oldu. En pahalı 10 Türk futbolcu listesinde ise Süper Lig'te forma giyen sadece 3 futbolcu yer alabildi. İşte En Pahalı 10 Türk Futbolcu...

Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu - Resim: 1

10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) 14.5 milyon Euro

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Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu - Resim: 2

9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) 16 milyon Euro

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Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu - Resim: 3

8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton) 21 milyon Euro

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Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu - Resim: 4

7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 24.4 milyon Euro

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