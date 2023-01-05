Yeşil sahayı ringe çevirdiler, ortalık savaş alanına döndü
Sakarya’da U18 Play-Off A Grubu liderlik maçı sonrasında futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.
Sakarya U18 Play-off A Grubu'nda liderlik müsabakasında Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Beraberlik sonrasında statta gerginlik yaşandı.
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İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Taraftarın da dahil olduğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü.
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Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Polis ekiplerince yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.
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