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Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Morata'nın yeni takımı belli oldu.

Kaynak: NTV
Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı - Resim: 1

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın yeni takımı belli oldu.

Yeni sezon için takıma geç katılan ve Avusturya kampına götürülen Morata, kariyerine İtalya'da devam edecek.

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Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı - Resim: 2

3 YILLIK İMZA

İtalyan basınında yer alan sıcak gelişmeye göre; İspanyol golcü Como ile anlaşma sağladı.

32 yaşındaki Morata, Serie A ekibi Como ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. 

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Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı - Resim: 3

Ocak 2026’ya kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan İspanyol golcü Galatasaray'da istediği süreleri alamamıştı. 

Morata'nın sezon sonu İstanbul'daki tüm eşyalarını ülkesine gönderdiği iddia edilmişti. 

Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.

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Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı - Resim: 4

PENALTI KAÇIRDI TAKIMI ELENDİ

Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.

Bu maçın ardından, İspanyollar tarafından Morata'ya tepki gösterilmişti. 

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