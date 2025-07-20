Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Morata'nın yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın yeni takımı belli oldu.
Yeni sezon için takıma geç katılan ve Avusturya kampına götürülen Morata, kariyerine İtalya'da devam edecek.
3 YILLIK İMZA
İtalyan basınında yer alan sıcak gelişmeye göre; İspanyol golcü Como ile anlaşma sağladı.
32 yaşındaki Morata, Serie A ekibi Como ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Ocak 2026’ya kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan İspanyol golcü Galatasaray'da istediği süreleri alamamıştı.
Morata'nın sezon sonu İstanbul'daki tüm eşyalarını ülkesine gönderdiği iddia edilmişti.
Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.
PENALTI KAÇIRDI TAKIMI ELENDİ
Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.
Bu maçın ardından, İspanyollar tarafından Morata'ya tepki gösterilmişti.