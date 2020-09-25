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  3. 25 Eylül 2020 10:40

Yıldız isimden transfer kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde, Hajduk Split'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Yıldız isimden transfer kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde, Hajduk Split'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

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Yıldız isimden transfer kararı

Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna takviye yapmak için temaslarını sıklaştırırken, takımdan ayrılması beklenen yıldız isimde de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Yıldız isimden transfer kararı

Satış listesine koyulan ancak istenen teklifler gelmeyen Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi.

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Yıldız isimden transfer kararı

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan oyuncuya bu ücreti veren çıkmayınca, Hollandalı forvet de sezonun ilk yarısını Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.

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