Yıldız isimden transfer kararı
UEFA Avrupa Ligi'nde, Hajduk Split'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde, Hajduk Split'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna takviye yapmak için temaslarını sıklaştırırken, takımdan ayrılması beklenen yıldız isimde de sıcak bir gelişme yaşandı.
Satış listesine koyulan ancak istenen teklifler gelmeyen Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi.