Yıldız oyuncu kanseri yendi, yeşil sahalara geri dönüyor
Kanser teşhisi nedeniyle yeni takımının formasını giyemeden tedavi olmaya başlayan Sebastian Haller'den sevindiren haber geldi. Kanseri yenen yıldız futbolcu sahalara geri dönüyor.
Ajax'tan 31 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedaviye başlamıştı.
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Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Haller'den iyi haber geldi.
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Bild'de yer alan habere göre; İkinci operasyonu da başarılı geçen Fildişi Sahilli oyuncu futbola tekrar dönmeye hazırlanıyor.
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28 yaşındaki golcü oyuncunun ocak ayında tekrar antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.
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