Yıllar sonra gelen derbi itirafı! 'O maçı oynamaz olaydım!'

''Ali Sami Yen'deki 'sulu derbi'yi oynarken ben Köln'le anlaşmıştım. Rigobert Song da bunu öğrenmiş. Olaylar nedeniyle maç durunca sahanın ortasına oturduk ve transferimle ilgili konuştuk. Daha önceden Köln'de oynadığı için bana şehri ve kulübü anlattı. Tabii o sırada tribündeki olaylar sürüyordu!''



- Ümit Özat