Yıllar sonra gelen derbi itirafı! 'O maçı oynamaz olaydım!'
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dünyanın birçok ülkesinde de sonucu merakla beklenen dev derbi öncesi hafızalardan silinmeyen o demeçleri hep birlikte hatırlayalım...
Bu demeçlerden bazılarını ilk kez öğreneceksiniz... İşte iki cepheden yapılan o açıklamalar ve hafızalara kazınan sözler:
''Ali Sami Yen'deki 'sulu derbi'yi oynarken ben Köln'le anlaşmıştım. Rigobert Song da bunu öğrenmiş. Olaylar nedeniyle maç durunca sahanın ortasına oturduk ve transferimle ilgili konuştuk. Daha önceden Köln'de oynadığı için bana şehri ve kulübü anlattı. Tabii o sırada tribündeki olaylar sürüyordu!''
- Ümit Özat
''Fenerbahçe maçlarından önce stresten uyuyamaz, koridorda gezerken kapıların altına bakardım ayakta olan biri varsa yanına gideyim diye. Bir gün çok iyi oynuyoruz, Fenerbahçe'yi 30 dakika yarı sahasına hapsettik ama Kezman topu aldı vurdu. Auta giden top Ergün abinin poposuna çarptı gol oldu! O statta büyü mü var, bilmiyorum!''
- Hasan Şaş