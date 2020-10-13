Yıllar sonra gelen itiraf: ''Keita okuma yazma bilmiyordu''
Galatasaray'ın 2009 yazında Fransız Ligue 1 ekibi Lyon'dan 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Abdul Kader Keita ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 2009 yazında Fransız Ligue 1 ekibi Lyon'dan 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Abdul Kader Keita ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İşte Haldun Üstünel'in Keita hikayesi... "Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (O dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)
Sonrasında kapının önünde 50'ye yakın basın mensubunun beklediğini fark ettik, Keita transferi için geldiğini düşünmüştüm ama halbuki aynı gün Benzema'nın Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş, o yüzden gelmişler.