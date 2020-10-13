Yıllar sonra gelen itiraf: ''Keita okuma yazma bilmiyordu''

İşte Haldun Üstünel'in Keita hikayesi... "Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (O dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)