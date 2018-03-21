Çılgın taraftardan inanılmaz bilet koleksiyonu !
Ramazan Yalçın isimli Galatasaray taraftarı, 250 farklı bilet ile inanılmaz bir koleksiyona sahip.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ BİLETLERİNİN TAMAMI KOLEKSİYONDA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 104 maçın biletini tamamlayan, Avrupa kupalarındaki maçların biletlerini büyük ölçüde koleksiyonuna katan Yalçın, takımının ülke içinde yaptığı birçok maçın biletine de sahip. UEFA Kupası'nın kazanıldığı Galatasaray-Arsenal maçının biletinden, Drogba imzalı Galatasaray-Chelsea maçı biletine kadar birçok biletin olduğu koleksiyonun en eski parçası ise 1950 yılında oynanan Galatasaray-Sunderland maçına ait.
"BİLET GÖNDERENLER ARASINDA FENERBAHÇELİ DE VAR BEŞİKTAŞLI DA"
Futbol tutkusuna 1996 yılından bu yana biriktirdiği biletler ile farklı bir boyut kazandıran Yalçın yaptığı açıklamada bu işe ilk olarak Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında yaptığı maçların biletlerini toplamak için başladığını söylüyor. Türk Telekom Stadı'nın açılmasıyla Galatasaray Futbol Takımı'nın tüm maç biletlerini bulmak için harekete geçen Yalçın'a Türkiye ve dünya genelinden birçok farklı takımın taraftarı da destek vermiş. Yalçın, koleksiyonun oluşmasında Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısına, yurtdışından yaşayan vatandaşlardan üst düzey yöneticilere, basın mensuplarına kadar birçok kişinin katkısının olduğunu belirtiyor.
"KAPI KAPI DOLAŞIP BİLET ARIYORDUM"
1996'da İstanbul'a yerleşen Yalçın, ilk başta kendi gittiği maçların biletlerini biriktirmeye başlamış. Türk Telekom Stadı'nın açılmasıyla takımına ait tüm biletleri bulmak için harekete geçen Yalçın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu sürecin hızlandığını ve insanların, dünyanın her yerinden kendisine bilet göndermeye başladığını söylüyor. "Türk Telekom'da kapı kapı bilet aradığım günler oldu" diyen Yalçın, şu anda bin 250 farklı maçın biletine ulaşmış durumda ve bu maçların farklı tribünlere ait biletleriyle beraber 10 bine yakın parçayı koleksiyonunda bulunduruyor.
TARİHİ KOLEKSİYONUN EN ESKİ BİLETİ 1950 YILINA AİT
Koleksiyondaki en eski biletin Galatasaray-Sunderland maçına ait olduğunu dile getiren Yalçın, "1950 yılına ait olan bu bilet bir taraftarımızın dedesine ait. Burada 1950-2018 yılları arasına ait yüzlerce bilet var. Bu belki de bir ilk. Amacım, 'bir futbol takımına ait en fazla maç bileti toplayan taraftar' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. 1905 bilete ulaşıp bu başvuruyu yapmak istiyorum. Daha önce böyle bir deneme olmamış, bu açıdan bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" dedi.