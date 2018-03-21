Çılgın taraftardan inanılmaz bilet koleksiyonu !

TARİHİ KOLEKSİYONUN EN ESKİ BİLETİ 1950 YILINA AİT



Koleksiyondaki en eski biletin Galatasaray-Sunderland maçına ait olduğunu dile getiren Yalçın, "1950 yılına ait olan bu bilet bir taraftarımızın dedesine ait. Burada 1950-2018 yılları arasına ait yüzlerce bilet var. Bu belki de bir ilk. Amacım, 'bir futbol takımına ait en fazla maç bileti toplayan taraftar' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. 1905 bilete ulaşıp bu başvuruyu yapmak istiyorum. Daha önce böyle bir deneme olmamış, bu açıdan bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" dedi.





