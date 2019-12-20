Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi
Falcao ve Andone'nin yetersiz performansı sonucu devre arasında golcü isteyen Terim'e yönetimden güzel haber. Dünyaca ünlü golcünün kapısını çalan yönetim, yıldız golcüye teklif götürdü. Sarı kırmızılı takımda oynamak isteyen ü
Fotomaç'ın haberine göre; Hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Florin Andone'ye veda etmeyi planlayan Galatasaray, yerini dünya yıldızı golcüyle doldurmayı düşünüyor.
Sarı kırmızılı ekiple ilgili çevresinden olumlu fikirler alan yıldız futbolcunun ise Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.