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  3. 20 Aralık 2019 10:16

Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi

Falcao ve Andone'nin yetersiz performansı sonucu devre arasında golcü isteyen Terim'e yönetimden güzel haber. Dünyaca ünlü golcünün kapısını çalan yönetim, yıldız golcüye teklif götürdü. Sarı kırmızılı takımda oynamak isteyen ü

Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi

Fotomaç'ın haberine göre; Hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi

Florin Andone'ye veda etmeyi planlayan Galatasaray, yerini dünya yıldızı golcüyle doldurmayı düşünüyor.

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Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi

Sarı kırmızılı ekiple ilgili çevresinden olumlu fikirler alan yıldız futbolcunun ise Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Yönetimden flaş golcü transferi hamlesi

Sezon başında Steven Nzonzi'yi kiralayan Galatasaray yeniden Roma'nın kapısında...

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