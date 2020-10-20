Younes Belhanda bunu da yaptı
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Maç 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Maç 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen ve Başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine hedef olan Belhanda ve Feghouli karşılaşmaya yedek soyundu.
KULÜBEDE TEK BAŞINA Maç öncesi Galatasaraylı oyuncular sahayı gezerken, Faslı yıldızın yedek kulübesinde tek başına oturduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.