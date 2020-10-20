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  3. 20 Ekim 2020 12:57

Younes Belhanda bunu da yaptı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Maç 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Younes Belhanda bunu da yaptı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Maç 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Younes Belhanda bunu da yaptı

Pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen ve Başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine hedef olan Belhanda ve Feghouli karşılaşmaya yedek soyundu.

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Younes Belhanda bunu da yaptı

KULÜBEDE TEK BAŞINA Maç öncesi Galatasaraylı oyuncular sahayı gezerken, Faslı yıldızın yedek kulübesinde tek başına oturduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.

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Younes Belhanda bunu da yaptı

TELEFONLA İLGİLENDİ Moralsiz olduğu gözlenen Belhanda, uzun bir süre tek başına yedek kulübesinde oturup elindeki telefonla ilgilendi.

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