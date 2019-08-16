Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. .
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği böbrek taşı ameliyatı sebebiyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, koordinasyon sürat çalışmalarıyla devam etti.