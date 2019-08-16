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  3. 16 Ağustos 2019 12:25

Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. .

Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği böbrek taşı ameliyatı sebebiyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

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Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, koordinasyon sürat çalışmalarıyla devam etti.

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Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçına sürpriz ilk 11!

Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, idmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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