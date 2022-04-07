Zehra Güneş CEV Şampiyonlar Ligi meydan okudu

Maçtan sonra basına konuşan VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş, “Her şeyi bu maç belirliyordu. Fenerbahçe bugün sahada muhteşem bir voleybol oynadı. Biz ilk set oyuna giremedik, onların üstünü oyunu yüzünden. 3. sette onlara biraz daha ayak uydurmaya başladık ama önemli olan altın setti. Bu kadar mental seviye düştükten sonra, 3-0 yenildikten sonra, altın sete bu şekilde girmek, bu şekilde çevirmek, gerçekten herkesin yapamayacağı bir iş. Biz bunu bugün takım olarak çok iyi başardık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.