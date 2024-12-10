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  4. Filenin Sultanları'nın 2 yıldız ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ''en zengin kadın voleybolcular'' listesine girdi

Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi açıklandı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın 2 yıldız ismi Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de listedeki yerini aldı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ''en zengin kadın voleybolcular'' listesine girdi - Resim: 1

Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonası zaferleriyle spor tarihine geçen, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha gündemde... Rich Verse tarafından yayımlanan en zengin kadın voleybolcular listesinde bu yıl A Milli Kadın Voleybol takımımızın 2 yıldız ismi Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.

İşte Rich Verse’ün en zengin kadın voleybolcular listesi:

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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ''en zengin kadın voleybolcular'' listesine girdi - Resim: 2

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ''en zengin kadın voleybolcular'' listesine girdi - Resim: 3

2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ''en zengin kadın voleybolcular'' listesine girdi - Resim: 4

3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

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