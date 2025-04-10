Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını final rövanş maçında 3-1 yenerek şampiyon oldu ve kulüp tarihinde ilk defa bir Avrupa Kupası kazandı.