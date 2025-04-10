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Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası Finali ikinci maçında sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu - Resim: 1

Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu - Resim: 2

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını final rövanş maçında 3-1 yenerek şampiyon oldu ve kulüp tarihinde ilk defa bir Avrupa Kupası kazandı.

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Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu - Resim: 3

CEV Kupası Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı 3-2 kazandığı maçın rövanşında Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow’u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

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Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu - Resim: 4

Karşılaşmada 1’inci set 20-25, 2’nci set 25-17 , 3’üncü set 28-26 ve 4’üncü set 25-14 sona erdi.

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