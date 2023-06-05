Zlatan İbrahimovic gözyaşlarıyla veda etti
İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 41 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, sahalara veda etti. Milan taraftarlarının dakikalarca ayakta alkışladığı yıldız futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.
İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Milan, Hellas Verona'yı konuk etti.
San Siro'daki karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
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Maçın ardından, takımdan ayrılacak olan emektar golcü İbrahimovic için özel bir tören düzenlendi.
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Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı İbrahimovic, maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.
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Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen İbrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
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