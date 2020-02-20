100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Projeye dahil olanlara 12.500 sterlin (yaklaşık 100 bin TL) ödeme yapılacak.
Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan projeden yeni detaylar geldi.
ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.