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  3. 20 Şubat 2020 09:14

100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Projeye dahil olanlara 12.500 sterlin (yaklaşık 100 bin TL) ödeme yapılacak.

100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan projeden yeni detaylar geldi.

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100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.

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100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.

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100 bin TL maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, projede yer alacak gönüllülere 12.500 sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödenecek.

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