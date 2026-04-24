1000 kilometre menzili var! Baykar'ın yeni kamikaze İHA'sı ve ''Sivrisinek'' sahaya çıktı

OTONOM SÜRÜ FORMASYONUYLA UÇTULAR

17 Nisan'da gerçekleştirilen demo faaliyeti 5 adet K2 Kamikaze İHA'nın 5 dakika içerisinde gerçekleştirdiği sıralı kalkışlarla başladı. Havalanan platformlar, "sağ kademe", "çizgi", "V" ve "Turan" formasyonlarında devriye uçuşu yaptı. Bu sürece Baykar tarafından geliştirilen yeni platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da dahil olarak K2 Kamikaze İHA'ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.