2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!
Yeni yıla yeni bir telefon ile girmek isteyenler galerimizdeki telefonları ve özelliklerini değerlendirmeden harekete geçmeyin! İşte 2 bin TL altına alınabilecek son model telefonlar....
Teknoloji devlerinin savaşı sürüyor. En büyük çarpışma ise hiç kuşkusuz ki, telefon üretiminde yaşanıyor. Apple, Huawei, Samsung pazar payının büyük kısmını sahiplense de, Xiaomi yaptığı atakla pazardan payını aldı. Xiaomi'nin pazarda iyi bir yer edinmesinin ise en temel noktası fiyatlardaki uygunluk! Ayrıca Oppo, Samsung ve Huawei de uygun telefonlar üretmeye başladı. Üstelik telefonların standartları da oldukça yükseldi. Yerli üretimde ise Vestel Venüs serisi ile hamleler yapıyor. Yeni yıla yepyeni bir yelefon ile girmek isteyenler için 2 bin TL altına alınabilecek en uygun ve üstün özellikli telefonları derledik. İşte o telefonlar...
Samsung Galaxy A30s - 1827 TL 6.4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) Super AMOLED, çentikli ekran 8 çekirdekli Exynos 7904 işlemci 4 GB RAM 64 GB dahili depolama alanı (microSD desteğiyle artırılabilir) 16 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera 25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana arka kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör 5 megapiksel derinlik sensörü Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü 4.000 mAh batarya 15 watt hızlı şarj desteği Boyutlar: 158.5 mm x 74.7 mm x 7.8 mm, Ağırlık: 166 gram
Huawei P Smart 2019 64 GB - 1650 TL 6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran Huawei Kirin 710 işlemci 3GB RAM, 64GB depolama 13MP+2MP çift arka kamera 8MP ön kamera Android 9 Pie işletim sistemi 3.400mAh batarya
Oppo A5 2020 64 GB - 1650 TL Ekran: 6,5 inç IPS LCD ekran, damla çentikli, HD+ görüntü kalitesi, Gorilla Glass 3+ RAM: 3GB / 4GB Dahili Hafıza: 64GB, arttırılabilir (microSD ile) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665 Batarya: 5000 mAh İşletim Sistemi: ColorOS (Android 9 Pie temelli) Game Boost 2.0 Ön Kamera: 8MP, Yapay zeka güzelleştiriciye sahip Arka Kamera: 12MP + 119 derece 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP mono lens + 2 MP portre lensi Hoparlör: Dolby Atmos Parmakizi Okuyucu: Var, arka panelde