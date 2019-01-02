2018 yılında insanlığın uzay keşfini belgeleyen fotoğraflar
Mars'taki bir selfieden Jüpiter'deki 'yağlı boya' bulutlarına: Çarpıcı fotoğraflar, 2018'deki insanlığın uzay keşfini belgeliyor
2018 yılında gezegenimizden uzaya bakan teleskoplar ve uzayda yolculuk yapan uzay araçları gezegenlerin, yıldızların ve uzayın derinliklerinin inanılmaz görüntülerini ortaya koydu.
İşte 2018 yılında çekilen, akıllara kazınacak o müthiş kareler:
NASA'nın Juno uzay aracı 23 Mayıs 2018'de 13. yakın Jüpiter uçuşunu gerçekleştirdi ve o anda Jüpiter'in güney yarımküresinin bu müthiş görüntüsünü yakaladı. Jüpiter'in kuzey yarımküresinde dönen bulut kemerleri ve girdaplar.
NASA'nın Meraklı Mars aracı Curiosity'nin selfiesi, 23 Ocak 2018'de çekilmiş düzinelerce görüntünün birleştirilmesiyle oluşan bir fotoğraf mozaiği.
NGC 1898 Yeni Genel Katalog'da yer alan bir açık yıldız kümesi. Bu görüntü; ultraviyole, kızılötesi ve yakın kızılötesi dalga boylarını görüntüleme kabiliyetine sahip Hubble Uzay Teleskopu'nu, görünür uzay hacmi içindeki görüntüleri çeken en son ve en gelişmiş cihazı olan Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) tarafından çekildi. 16 Kasım 2018
TM Dijital Haber Merkezi; NGC 6334 Akrep takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 5 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir salma bulutsusu; diğer bir adıyla Kedi Patisi bulutsusu. Spitzer Uzay Teleskobu'nın kızılötesi kamerasından (IRAC) ve çok bantlı görüntüleme fotometresinden (MIPS) elde edilen verilerden derlenen görüntülerle oluşturuldu. 16 Kasım 2018