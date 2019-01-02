2018 yılında insanlığın uzay keşfini belgeleyen fotoğraflar

NGC 1898 Yeni Genel Katalog'da yer alan bir açık yıldız kümesi. Bu görüntü; ultraviyole, kızılötesi ve yakın kızılötesi dalga boylarını görüntüleme kabiliyetine sahip Hubble Uzay Teleskopu'nu, görünür uzay hacmi içindeki görüntüleri çeken en son ve en gelişmiş cihazı olan Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) tarafından çekildi. 16 Kasım 2018