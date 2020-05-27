2020'nin en çok satan telefonları belli oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İşte 2020'de en çok satan telefonlar...
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 çok satan telefonlardan biri. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, arka yüzünde 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmak üzere 4 kamerayla geliyor.
Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi'nin popüler telefonu Redmi Note 8 ise Galaxy A51'in ardından geliyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 64 GB dahili hafızaya sahip. 13 MP ön kamera kullanan telefonun arka yüzünde ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörleri bulunuyor.
Redmi Note 8 Pro
Xiaomi'nin bir başka telefonu da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. 6,53 inç ekran büyüklüğü, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla gelen cihaz, Note 8'in donanım olarak iyileştirilmiş bir modeli.