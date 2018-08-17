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  3. 17 Ağustos 2018 12:26

24 saat solaryumda kalan adam

Youtube fenomenleri, sırf fazla ''like'' ve görüntülenme alabilmek için tehlikeli deneylere imza atıyor.

24 saat solaryumda kalan adam

Popüler bir YouTube hesabı sahibi Tom Stanniland, kanalına yüklediği çılgın videolar sayesinde yaklaşık 5 milyon aboneye sahip.

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24 saat solaryumda kalan adam

Her videoda farklı bir şey yapan ve yürekli ağza getiren genç, bu kez 24 saatini solaryumda geçireceği bir video çekiyor.

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24 saat solaryumda kalan adam

Arkadaşıyla birlikte solaryumda işine yarayabilecek bazı şeyler almaya gidiyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki güneş kremi...

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24 saat solaryumda kalan adam

Atıştırmalık almayı da ihmal etmiyor...

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