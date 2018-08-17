24 saat solaryumda kalan adam
Youtube fenomenleri, sırf fazla ''like'' ve görüntülenme alabilmek için tehlikeli deneylere imza atıyor.
Popüler bir YouTube hesabı sahibi Tom Stanniland, kanalına yüklediği çılgın videolar sayesinde yaklaşık 5 milyon aboneye sahip.
Her videoda farklı bir şey yapan ve yürekli ağza getiren genç, bu kez 24 saatini solaryumda geçireceği bir video çekiyor.
Arkadaşıyla birlikte solaryumda işine yarayabilecek bazı şeyler almaya gidiyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki güneş kremi...