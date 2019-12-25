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  3. 25 Aralık 2019 11:00

267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Geçtiğimiz yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini çaldıran Facebook ile CEO'su Mark Zuckerberg zor günler yaşatmıştı. Öyle ki Mark Zuckerberg, bu konuyla ilgili olarak ABD Senatosund

267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Facebook eski popülerliğini yitirmiş gibi görünse de dünyanın hala en sık kullanılan sosyal medya mecralarından biri.

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267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Milyonlarca kullanıcısının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan ve hakkında dünyanın dört bir yanında hakkında soruşturma yürütülen Facebook ve diğer hizmetlerini ayda en az 2,8 milyar kişi kullanıyor.

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267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Siber güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko'nun Comparitech ile yaptığı araştırma ise 267 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerinin tehlikede olduğunu ortaya koydu.

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267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Diachenko, bu kullanıcılara ait telefon numaralarını barındıran korumasız bir veritabanı keşfetti.

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