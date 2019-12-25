267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında
Geçtiğimiz yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini çaldıran Facebook ile CEO'su Mark Zuckerberg zor günler yaşatmıştı. Öyle ki Mark Zuckerberg, bu konuyla ilgili olarak ABD Senatosund
Facebook eski popülerliğini yitirmiş gibi görünse de dünyanın hala en sık kullanılan sosyal medya mecralarından biri.
Milyonlarca kullanıcısının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan ve hakkında dünyanın dört bir yanında hakkında soruşturma yürütülen Facebook ve diğer hizmetlerini ayda en az 2,8 milyar kişi kullanıyor.
Siber güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko'nun Comparitech ile yaptığı araştırma ise 267 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerinin tehlikede olduğunu ortaya koydu.