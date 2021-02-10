3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon üreticileri neredeyse her ay yepyeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Boy boy, model model, hepsi birbirine benzese de aslında durum pek de öyle değil. İyi bir model akıllı telefon istiyorsanız en az 5-6 bini gözden çıkartmanız gerekiyor."Bir telefona o kadar para veremem ama almışken de iyi bir telefon alayım" diyorsanız bu haber tam size göre.