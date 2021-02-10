3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar
Son dönemde artan akıllı telefon fiyatları tüketicinin canını sıkmış olsa bile sizler için hazırladığımız alternatif liste yüzleri güldürecek. Cep telefonu almadan sizler için hazırladığımız 3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefon listesine mutlaka göz atın...
Akıllı telefon üreticileri neredeyse her ay yepyeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Boy boy, model model, hepsi birbirine benzese de aslında durum pek de öyle değil. İyi bir model akıllı telefon istiyorsanız en az 5-6 bini gözden çıkartmanız gerekiyor."Bir telefona o kadar para veremem ama almışken de iyi bir telefon alayım" diyorsanız bu haber tam size göre.
Üreticiler arasında rekabet kızıştıkça telefon modellerindeki özellikler de bir bir artıyor. Bu rekabet sarmalında büyük üreticiler orta ve alt seviyede en iyi akıllı telefonu en uygun fiyata sunmaya çalışıyorlar.
Onlarca marka ve model var ancak orta seviyenin biraz üstünde ve bütçenizi sarsmadan iyi bir telefon alma niyetindeyseniz tavsiye ettiğimiz modellere mutlaka göz atın.