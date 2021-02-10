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  3. 10 Şubat 2021 11:20

3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Son dönemde artan akıllı telefon fiyatları tüketicinin canını sıkmış olsa bile sizler için hazırladığımız alternatif liste yüzleri güldürecek. Cep telefonu almadan sizler için hazırladığımız 3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefon listesine mutlaka göz atın...

3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon üreticileri neredeyse her ay yepyeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Boy boy, model model, hepsi birbirine benzese de aslında durum pek de öyle değil. İyi bir model akıllı telefon istiyorsanız en az 5-6 bini gözden çıkartmanız gerekiyor."Bir telefona o kadar para veremem ama almışken de iyi bir telefon alayım" diyorsanız bu haber tam size göre.

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3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Üreticiler arasında rekabet kızıştıkça telefon modellerindeki özellikler de bir bir artıyor. Bu rekabet sarmalında büyük üreticiler orta ve alt seviyede en iyi akıllı telefonu en uygun fiyata sunmaya çalışıyorlar.

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3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Onlarca marka ve model var ancak orta seviyenin biraz üstünde ve bütçenizi sarsmadan iyi bir telefon alma niyetindeyseniz tavsiye ettiğimiz modellere mutlaka göz atın.

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3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

Şubat ayı güncel fiyatlarını dikkate alarak derlediğimiz listemizde her Poco, Xiaomi ve Huawei var.

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