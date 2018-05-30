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  3. 30 Mayıs 2018 11:15

3 kameraları iPhone geliyor

3 kameraları iPhone geliyor

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor.

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3 kameraları iPhone geliyor

Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

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3 kameraları iPhone geliyor

Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.

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3 kameraları iPhone geliyor

Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti.

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