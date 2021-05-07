30 günde 59 milyon indirildi! İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları
Sensor Tower adlı araştırma şirketi tarafından hazırlanan verilere göre, TikTok ve Facebook uygulaması en çok indirilen 2 uygulama olarak listenin başında yer aldı.
Bir araştırma şirketi nisan ayına yönelik uygulama verilerini açıkladı. İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları...
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Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı. Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.
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TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.
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İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.
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