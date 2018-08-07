51 yıldır hala canlanmayı bekliyor
Tedavisi olmayan bir rahatsızlığı nedeniyle kendini dondurtan James Bedford, yeniden canlandırılmayı bekliyor.
Yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulabilmesinin bir yolu yoktu. Aslına bakarsanız hala yok.
Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.
Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.