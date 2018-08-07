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  3. 07 Ağustos 2018 09:19

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Tedavisi olmayan bir rahatsızlığı nedeniyle kendini dondurtan James Bedford, yeniden canlandırılmayı bekliyor.

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulabilmesinin bir yolu yoktu. Aslına bakarsanız hala yok.

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51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.

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51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.

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51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

50 yıldır tüm organlar donmuş halde bekliyor ve herhangi bir bozulma yaşanmadı.

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