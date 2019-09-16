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  3. 16 Eylül 2019 17:45

5G desteğiyle uyumlu telefonlar hangileri?

ABD ve Avrupa'da bu yılın sonuna doğru, Türkiye'de ise 2020 yılında beklenen 5G desteği, akıllı telefon teknolojisinde yeni bir dönemi başlatacak. Milyonlarca telefon kullanıcısı 5G desteğiyle çalışan telefonları merak ediyor. İşte ma

5G desteğiyle uyumlu telefonlar hangileri?

Huawei Mate X

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5G desteğiyle uyumlu telefonlar hangileri?

Samsung Galaxy S10 5G

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5G desteğiyle uyumlu telefonlar hangileri?

LG V50 THINQ

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5G desteğiyle uyumlu telefonlar hangileri?

Xiaomi Mi Mix 3

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