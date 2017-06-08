7,5 saatlik yol 50 dakikaya iniyor !
ABDli milyarder işadamı Elon Musk, bilim dünyası tarafından beşinci ulaşım şekli olarak ifade edilen en son teknoloji Hyperloop sistemine ev sahipliği yapacak olan ilk Avrupa ülkesi İngiltere olabilir.
Saatte maksimum 1126 km hıza ulaşılmasına imkan verecek ve bu sayede seyahat alışkanlıklarımızı değiştirecek Hyperloop'un yeni hedefi İngiltere.
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'ya yapacağı olası yatırımlar için 7 ülke belirleyen Hyperloop, kararını İngiltere'den yana kullandı.
Musk tarafından da arka çıkılan projenin hayata geçmesi sonrası otomobil ile 7.5 saat süren Londra Edinburgh arasını 50 dakikaya inecek.