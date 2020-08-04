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  3. 04 Ağustos 2020 11:26

8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi

Koronavirüs salgını sonrası hayatımızın parçası haline gelen maskeler bu sefer ilginç bir özellikle karşımıza çıktı. Japonya’da bir teknoloji şirketi, 8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske üretti.

8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle günlük hayatta pekçok şey değişti. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz yüz maskeleri...

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8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi

MASKEDE YENİ BİR BOYUT
Japonya’da Donut Robotics adlı bir startup, uzun bir süre daha insanların hayatından çıkmayacak gibi görünen maskeleri farklı bir boyutta ele alarak onlara çevirmenlik özelliği ekledi.

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8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi

Şirketin yöneticileri, C - Face adı verilen akıllı maskenin kullanıcılarını hem corona virüsten korumak hem de iletişimi kolaylaştırmak için ürettiklerini belirtti.

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8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi

8 DİLDE ÇEVİRİ YAPIYOR
Akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla ve bluetooth bağlantısıyla çalışan maske kullaıcının söylediklerini kopyalıyor, sesinin yükseltiyor ya da konuşmasını sekiz farklı dile çevirebiliyor.

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