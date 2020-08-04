8 dilde çeviri yapabilen maske üretildi
Koronavirüs salgını sonrası hayatımızın parçası haline gelen maskeler bu sefer ilginç bir özellikle karşımıza çıktı. Japonya’da bir teknoloji şirketi, 8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske üretti.
Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle günlük hayatta pekçok şey değişti. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz yüz maskeleri...
MASKEDE YENİ BİR BOYUT
Japonya’da Donut Robotics adlı bir startup, uzun bir süre daha insanların hayatından çıkmayacak gibi görünen maskeleri farklı bir boyutta ele alarak onlara çevirmenlik özelliği ekledi.
Şirketin yöneticileri, C - Face adı verilen akıllı maskenin kullanıcılarını hem corona virüsten korumak hem de iletişimi kolaylaştırmak için ürettiklerini belirtti.