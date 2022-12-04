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ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı

ABD'nin sessiz sedasız geliştirdiği dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı B-21 Raider görücüye çıktı. 7 yılda geliştirilen hayalet uçağın maliyetinin 750 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni hayalet bombardıman uçağını tanıttı.

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ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı - Resim: 2

B-21 Raider adlı uçağın tanıtımı California'da yapıldı.

7 yılda geliştirilen uçak hem konvansiyonel hem de nükleer bombalar taşıyabiliyor.

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ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı - Resim: 3

"HAVA SİSTEMLERİ TESPİT ETMEKTE ZORLANACAK"

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:

"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."

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ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı - Resim: 4

B-21 ABD’nin 30 yıldan fazla bir süre sonra geliştirdiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu.

Savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

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