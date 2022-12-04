ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı

"HAVA SİSTEMLERİ TESPİT ETMEKTE ZORLANACAK"



Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:

"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."