ABD'nin 750 milyon dolarlık gizli silahı ortaya çıktı
ABD'nin sessiz sedasız geliştirdiği dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı B-21 Raider görücüye çıktı. 7 yılda geliştirilen hayalet uçağın maliyetinin 750 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni hayalet bombardıman uçağını tanıttı.
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B-21 Raider adlı uçağın tanıtımı California'da yapıldı.
7 yılda geliştirilen uçak hem konvansiyonel hem de nükleer bombalar taşıyabiliyor.
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"HAVA SİSTEMLERİ TESPİT ETMEKTE ZORLANACAK"
Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:
"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."
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B-21 ABD’nin 30 yıldan fazla bir süre sonra geliştirdiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu.
Savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturması bekleniyor.
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