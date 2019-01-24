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  3. 24 Ocak 2019 10:54

ABD'nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD'nin sır gibi sakladığı UFO belgeleri verilen soru önergesi sayesinde yayınlandı.

ABD'nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem kalktı.

ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlandı.

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ABD'nin UFO belgeleri yayınlandı

Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

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ABD'nin UFO belgeleri yayınlandı

Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

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ABD'nin UFO belgeleri yayınlandı

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

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