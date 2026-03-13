Akdeniz semalarında HÜRJET rüzgarı: Ses duvarı aşıldı!
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in, Antalya'da iki prototiple yapılan hız testi uçuşlarını başarıyla tamamladığı ve ses hızının üstüne çıktığı bildirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.
Tturbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET'in, Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.
TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRJET gerçekleştirdiği düşük irtifa-yüksek hız testleriyle rüzgarını Akdeniz'in üstünde, Torosların eteğinde estirdi. HÜRJET'in Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi. Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzamızı daha da ileri taşımaya devam ediyor" denildi. (DHA)