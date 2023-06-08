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  4. ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot!

ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot!

Bilim insanları, farklı sıcaklık seviyelerine uyum sağlamak için tasarlanmış ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotu ürettiklerini duyurdu.

ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot! - Resim: 1

Bilim insanları dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotunu icat etti. Türünün tek örneği olan robotun, aşırı sıcakların canlılar üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olacağı belirtiliyor.

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ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot! - Resim: 2

'ANDI' adı verilen ısıya duyarlı 'termal manken', insanlar gibi terlemesine yarayan gözeneklerin bulunduğu ve ayrı ayrı kontrol edilen 35 yüzeye sahip.

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ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot! - Resim: 3

Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere ABD'li bir firma tarafından tasarlanan robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması umuluyor.

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ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot! - Resim: 4

ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" açıklamasında bulundu.

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