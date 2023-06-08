ANDI ile tanşın... O ilk nefes alan, terleyen ve titreyen robot!
Bilim insanları, farklı sıcaklık seviyelerine uyum sağlamak için tasarlanmış ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotu ürettiklerini duyurdu.
Bilim insanları dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotunu icat etti. Türünün tek örneği olan robotun, aşırı sıcakların canlılar üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olacağı belirtiliyor.
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'ANDI' adı verilen ısıya duyarlı 'termal manken', insanlar gibi terlemesine yarayan gözeneklerin bulunduğu ve ayrı ayrı kontrol edilen 35 yüzeye sahip.
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Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere ABD'li bir firma tarafından tasarlanan robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması umuluyor.
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ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" açıklamasında bulundu.
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