Android telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamaları hemen silin

Bilgisayar korsanları, akıllı cihazlara da yöneldi. Bunun bir örneği olan Joker kötü amaçlı yazılımı, telefonunuza sızabilir ve siz fark etmeden pahalı abonelik hizmetlerine kaydolmanıza neden olabilir. Ancak özellikle Android kullanıcılarının bu konuda yapılan uyarıları dikkate alması gerekiyor. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklendi.