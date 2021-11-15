Android telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamaları hemen silin
Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 7 uygulama tespit edildi. Uzmanlar bu uygulamaların telefondan silinmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Bilgisayar korsanları, akıllı cihazlara da yöneldi. Bunun bir örneği olan Joker kötü amaçlı yazılımı, telefonunuza sızabilir ve siz fark etmeden pahalı abonelik hizmetlerine kaydolmanıza neden olabilir. Ancak özellikle Android kullanıcılarının bu konuda yapılan uyarıları dikkate alması gerekiyor. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklendi.
BU YEDİ UYGULAMAYI HEMEN SİLİN
Güvenlik firması Kaspersky'de kötü amaçlı yazılım analisti olan Tatyana Shishkova, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 7 uygulama keşfetti. Shishkova'nın attığı bir tweet'e göre, bu yedi uygulama Joker kötü amaçlı yazılımını taşıyor. Bu da tehlikeli oldukları anlamına geliyor. Joker kötü amaçlı yazılımı taşıdığı keşfedilen uygulamalar ise şöyle sıralanıyor:
-Now QRcode Scan
-EmojiOne Keyboard
-Battery Charging Animations Battery Wallpaper
-Dazzling Keyboard