Android telefonu olanlar dikkat! İşte ''Google sürekli duruyor'' hatasının çözümü

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.