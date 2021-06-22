Android telefonu olanlar dikkat! İşte ''Google sürekli duruyor'' hatasının çözümü
Xiaomi, Samsung ve diğer Android telefonlar ''Google sürekli duruyor'' hatası vermeye başladı. Peki, Google sürekli duruyor hatası nasıl çözülür? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Google sürekli duruyor hatası, daha önce de android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen Google sürekli duruyor hatası, akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor.
GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ
İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;
Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.
Bu yöntem işe yaramaz ise;
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.
Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.
Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.
Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.
Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.
Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.