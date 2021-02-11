Apple artık ücretsiz değişim yapacak
Apple, son dönemde ürünlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle değişim programı uygulamaya devam ediyor.
2016 veya 2017 MacBook Pro sahibiyseniz cihazınızın ücretsiz pil değişim programına uygun olup olmadığını kontrol etmenizin yolu var. Bunun için MacBook pil sağlığı bölümüne giderek, pil sağlığınıza bakabilirsiniz.
Eğer burada pil sağlığı, pilin ''Normal'' olduğunu gösteriyorsa piliniz söz konusu problemden etkilenmemiş demektir. ''Servis Öneriliyor'' iletisi görünüyorsa Apple ile iletişime geçmeniz şart.
Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımladığını belirterek, kullanıcıların cihazlarını macOS Big Sur 11.2.1 ve üstü bir yazılıma veya macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesine yüklenmesini tavsiye ediyor.