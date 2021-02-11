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  3. 11 Şubat 2021 12:22

Apple artık ücretsiz değişim yapacak

Apple, son dönemde ürünlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle değişim programı uygulamaya devam ediyor.

Apple artık ücretsiz değişim yapacak

2016 veya 2017 MacBook Pro sahibiyseniz cihazınızın ücretsiz pil değişim programına uygun olup olmadığını kontrol etmenizin yolu var. Bunun için MacBook pil sağlığı bölümüne giderek, pil sağlığınıza bakabilirsiniz.

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Apple artık ücretsiz değişim yapacak

Eğer burada pil sağlığı, pilin ''Normal'' olduğunu gösteriyorsa piliniz söz konusu problemden etkilenmemiş demektir. ''Servis Öneriliyor'' iletisi görünüyorsa Apple ile iletişime geçmeniz şart.

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Apple artık ücretsiz değişim yapacak

Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımladığını belirterek, kullanıcıların cihazlarını macOS Big Sur 11.2.1 ve üstü bir yazılıma veya macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesine yüklenmesini tavsiye ediyor.

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Apple artık ücretsiz değişim yapacak

MACBOOK'TA PİL SAĞLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?
macOS Big Sur'da; Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin. Pil'i tıklayın. Kenar çubuğunda Pil'i seçin. Ardından Pil Sağlığı'nı tıklayın.

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