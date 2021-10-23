Apple CEO'sunun İstanbul paylaşımını gören Elon Musk bombayı patlattı

"SABIRSIZLANIYORUZ"

Şirket CEO'su Tim Cook, açılışı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyururken "Size Apple Bağdat Caddesi'ni tanıtayım, İstanbul'daki yeni güzel mağazamız. Bu enerjik grubun bir parçası olduğumuz için sevinçliyiz ve bu spektekülar alanda müşterilerimizi karşılamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.