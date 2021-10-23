Apple CEO'sunun İstanbul paylaşımını gören Elon Musk bombayı patlattı
ABD'li teknoloji devi Apple, İstanbul'daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açtı. Apple CEO'su Tim Cook açılışı Twitter üzerinden duyururken, Elon Musk'tan dikkat çeken bir gönderme geldi.
İSTANBUL'DA 3. MAĞAZA
Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM'nin ardından İstanbul'daki 3. mağazasını Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde açtı.
"SABIRSIZLANIYORUZ"
Şirket CEO'su Tim Cook, açılışı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyururken "Size Apple Bağdat Caddesi'ni tanıtayım, İstanbul'daki yeni güzel mağazamız. Bu enerjik grubun bir parçası olduğumuz için sevinçliyiz ve bu spektekülar alanda müşterilerimizi karşılamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
MUSK YANITLADI
Twitter'ı son derece aktif kullanan ve sıradan kullanıcıların bile tweet'lerine sıklıkla yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, Cook'un paylaşımına yanıt vermeyi de atlamadı.
"APPLE BEZİ'Nİ GÖRÜN"
Apple'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunduğu 199 liralık 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yapan Musk, "Gelin Apple Temizleme Bezi'ni görün" tweet'ini attı.