Apple iPhone 11'i tanıttı ! İşte fiyatı ve özellikleri
Apple'ın merakla beklenen lansmanı TSİ 20.00 itibari ile başladı. Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, yeni oyun platfomu Arcade'nin fiyatını, Apple TV+'ın kullanıma gireceği tarihi ve yeni nesil iPad modelini tanıttı.
Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu.
19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.
Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.
Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.