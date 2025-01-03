Apple Siri ile işlediği suçu itiraf etti: 3,3 milyar TL tazminat ödeyecek
ABD’li teknoloji devi Apple, sesli asistan teknolojisi ‘Siri’nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
ABD'de Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White’ın onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland’daki federal mahkemeye sunuldu.
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Dava, ‘Siri’nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.
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Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
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Anlaşmanın onaylanması halinde ‘Siri’ özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara (708 lira) kadar ödeme alabilecek.
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